МЗС України викликало посла Угорщини через заяви Сійярто в Канаді

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок викликав посла Угорщини Іштвана Ійдярто у зв'язку із заявами угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Запросив посла І. Ійдярто та попросив його пояснити логіку сигналів угорського міністра Сійярто на Конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в Торонто. Підкреслив необхідність застосування підходу з поглядом вперед, а не назад, у розвитку українсько-угорських відносин", - зазначив Божок у своєму Twitter.

Сійярто в Канаді заявляв, що попередній президент України Петро Порошенко проводив "антиугорську" політику. Закони про освіту та мову, ухвалені під час його каденції, порушують права угорської громади, сказав він.

Зараз, з новим президентом, є надія, що Україна не продовжуватиме антиугорську політику, додав він, зазначивши, що заяви Володимира Зеленського "досі були обнадійливими"

Питання полягає в тому, чи вдасться Зеленському забезпечити, щоб після парламентських виборів були внесені зміни до законів для "повернення прав угорської громади".

"Якщо це станеться, Угорщина буде підтримувати скликання засідання комітету Україна - НАТО", - сказав міністр закордонних справ.

Угорщина також буде готова здійснити комплексний план економічної співпраці з Україною, зокрема програму допомоги на 50 млн євро, що підтримує будівництво доріг у Закарпатті, сказав Сійярто .

Угорщина також готова продовжити роботу спільних комітетів з економіки та охорони навколишнього середовища, а також продовжити свою програму економічного розвитку Закарпаття.

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