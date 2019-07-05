У РФ збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого політв'язня Бекірова

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П'ятниця, 5 липня 2019, 00:20

Російські активісти збирають підписи із закликом "врятувати" кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває у СІЗО Сімферополя, та звернулися до глави МОЗ Росії Вероніки Скворцової, щоб йому надали необхідну медичну допомогу.

Про це у коментарі виданню "Крим.Реалії" заявив активіст Костянтин Котов.

"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібне спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО – не допомагає", – підкреслив він.

За його словами, на сайті change.org розміщена петиція, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова з СІЗО.

"Автор петиції – лікар, і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін'юст.

Саме Мін'юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення і туди. Москальковій уже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", – розповів активіст.

У Міністерстві охорони здоров'я РФ поки не коментували звернення активістів.

Нагадаємо:

  • 23 червня омбудсмен Людмила Денісова наполягала на тому, що подальше перебування Бекірова в СІЗО Сімферополя є вкрай небезпечним, оскільки там епідемія кору.
  • 11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав РФ терміново помістити до лікарні кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
  • Однак старший слідчий кримського "управління ФСБ" Росії відмовився його госпіталізувати. 
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.

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Теми: Крим кримські татари Росія політв'язні


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