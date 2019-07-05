У РФ збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого політв'язня Бекірова

Російські активісти збирають підписи із закликом "врятувати" кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває у СІЗО Сімферополя, та звернулися до глави МОЗ Росії Вероніки Скворцової, щоб йому надали необхідну медичну допомогу.

Про це у коментарі виданню "Крим.Реалії" заявив активіст Костянтин Котов.

"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібне спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО – не допомагає", – підкреслив він.

За його словами, на сайті change.org розміщена петиція, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова з СІЗО.

"Автор петиції – лікар, і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін'юст.

Саме Мін'юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення і туди. Москальковій уже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", – розповів активіст.

У Міністерстві охорони здоров'я РФ поки не коментували звернення активістів.

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