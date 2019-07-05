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Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордону

П'ятниця, 5 липня 2019, 00:42
Штаб ООС: Росія збільшує кількість військ біля українського кордону

РФ нарощує угруповання військ, які розміщуються уздовж українсько-російського кордону.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.

"Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", - підкреслив Бондар.

За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього.

Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для РФ, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яка вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони", - пояснив генерал-майор.

Нагадаємо:

  • Упродоіж 4 липня бойовики здійснили 16 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український боєць поранений, двоє отримали бойові травми.
  • У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.
  • 3 липня під Мар`їнкою разом із побратимами він забезпечував прикриття проміжків, де передбачалась дія диверсійно-розвідувальних груп противника, і підірвався на фугасі.

Теми: ООСДонбасРосіякордон
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