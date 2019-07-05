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Штаб ООС: ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці Луганської

П'ятниця, 5 липня 2019, 04:30

Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій. Але є певні застереження, зокрема, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин-години можна зайняти і знову продовжити обстріли.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар.

"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", - підкреслив Бондар.

За його словами, штаб має інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

"Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли", - сказав генерал-майор.

"У той же час, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації", - запевнив він.

Нагадаємо:

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
  • Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
  • 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етапзавершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.

Теми: ООСДонбасОБСЄ
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