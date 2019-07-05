МЗС: Заяви Сійярто не відповідають домовленостям Києва і Будапешта

Останні висловлювання угорського міністра закордонних справ в Торонто не відповідають досягнутим раніше домовленостям між країнами щодо мови освіти.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Єгор Божок послу Угорщини Іштвану Ійдярто.

Як повідолмяє "Європейська правда", послав запросили на розмову після останніх заяв Сійярто.

Божок наголосив, що "в української сторони викликали подив останні висловлювання міністра Сійярто в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської Комісії та попереднім домовленостям", йдеться в заяві міністерства.

У МЗС наголосили дипломату, що українська сторона виконала рекомендації Венеціанської Комісії та пішла на зустріч угорській стороні щодо імплементації закону України "Про освіту".

Зокрема, у законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" враховане прохання угорської сторони щодо продовження перехідного періоду до 2023 року.

Божок також нагадав, що під час його візиту у травні 2019 року до Будапешта українською стороною ініційовано розробку алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах.

"Відповідь на пропозиції української сторони наразі не отримано", – додали в МЗС.

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