"Голос" слухає поради колишнього консультанта партії Ляшка
Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" залучила до створення креативу політконсультанта Миколу Давидюка, який на минулих парламентських виборах працював з "Радикальною партією" Олега Ляшка.
Про це йдеться у статті "Української правди": Нові партії на виборах. Хто і чим займається у штабах "Слуги народу" і "Голосу".
Зазначається, що колишній політконсультант Ляшка наразі балотується у раду за списком "Голосу" і займається у команді створенням креативу, стратегічних та тактичних ходів.
Повідомляється, що у команді "Голосу" немає головного стратега або тактика. Виборча стратегія партії Вакарчука – це колективна діяльність штабу, а якщо точніше – ситуативної кімнати, куди входять кілька людей.
Зокрема, керівниця виборчого штабу партії, колишня заступниця міністра економрозвитку і торгівлі уряду Яценюка Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко.
А також заступник голови штабу – Ярослав Железняк, який працював експертом з питань співпраці уряду-парламенту та комунікацій, а наразі координує роботу на мажоритарних округах.
Крім того у виборчому штабі "Голосу" працює колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, який займається розбудовою партії.
За даними УП, PR-спеціаліст Ярина Ключковська відповідає за комунікації та піар-стратегію.
Зазначається, що свого часу Ключковська працювала у комунікаційних підрозділах великих міжнародних Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry Ukraine.
Роботу з регіонами курує громадська активістка, колишня соратниця Міхеіла Саакашвілі, а згодом Анатолія Гриценка, Соломія Бобровська.
Повідомляється, що у програмних напрацюваннях та меседжах штабу допомагає журналіст та кандидат у народні депутати Сергій Рахманін.
У публікації вказується, що для того, щоб розжувати людям, чим партія Вакарчука відрізняється від інших, "Голос" робить тактичні кроки.
Зокрема, проводить живі зустрічі з виборцями, намагається привернути якнайбільшу увагу медіа до своїх заходів, а також сам Вакарчук і інші кандидати часто з'являються у політичних ток-шоу.
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Нагадаємо:
- Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
- Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.