"Голос" слухає поради колишнього консультанта партії Ляшка

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" залучила до створення креативу політконсультанта Миколу Давидюка, який на минулих парламентських виборах працював з "Радикальною партією" Олега Ляшка.

Про це йдеться у статті "Української правди": Нові партії на виборах. Хто і чим займається у штабах "Слуги народу" і "Голосу".

Зазначається, що колишній політконсультант Ляшка наразі балотується у раду за списком "Голосу" і займається у команді створенням креативу, стратегічних та тактичних ходів.

Повідомляється, що у команді "Голосу" немає головного стратега або тактика. Виборча стратегія партії Вакарчука – це колективна діяльність штабу, а якщо точніше – ситуативної кімнати, куди входять кілька людей.

Зокрема, керівниця виборчого штабу партії, колишня заступниця міністра економрозвитку і торгівлі уряду Яценюка Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко.

А також заступник голови штабу – Ярослав Железняк, який працював експертом з питань співпраці уряду-парламенту та комунікацій, а наразі координує роботу на мажоритарних округах.

Крім того у виборчому штабі "Голосу" працює колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, який займається розбудовою партії.

За даними УП, PR-спеціаліст Ярина Ключковська відповідає за комунікації та піар-стратегію.

Зазначається, що свого часу Ключковська працювала у комунікаційних підрозділах великих міжнародних Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry Ukraine.

Роботу з регіонами курує громадська активістка, колишня соратниця Міхеіла Саакашвілі, а згодом Анатолія Гриценка, Соломія Бобровська.

Повідомляється, що у програмних напрацюваннях та меседжах штабу допомагає журналіст та кандидат у народні депутати Сергій Рахманін.

У публікації вказується, що для того, щоб розжувати людям, чим партія Вакарчука відрізняється від інших, "Голос" робить тактичні кроки.

Зокрема, проводить живі зустрічі з виборцями, намагається привернути якнайбільшу увагу медіа до своїх заходів, а також сам Вакарчук і інші кандидати часто з'являються у політичних ток-шоу.

Читайте також: Голова партії "Голос" Юлія Клименко: Наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%

Нагадаємо: