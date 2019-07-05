"Голос" слухає поради колишнього консультанта партії Ляшка

4538 переглядів
П'ятниця, 5 липня 2019, 11:41

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" залучила до створення креативу політконсультанта Миколу Давидюка, який на минулих парламентських виборах працював з "Радикальною партією" Олега Ляшка.

Про це йдеться у статті "Української правди": Нові партії на виборах. Хто і чим займається у штабах "Слуги народу" і "Голосу". 

Зазначається, що колишній політконсультант Ляшка наразі балотується у раду за списком "Голосу" і займається у команді створенням креативу, стратегічних та тактичних ходів.

Повідомляється, що у команді "Голосу" немає головного стратега або тактика. Виборча стратегія партії Вакарчука – це колективна діяльність штабу, а якщо точніше – ситуативної кімнати, куди входять кілька людей.

Зокрема, керівниця виборчого штабу партії,  колишня заступниця міністра економрозвитку і торгівлі уряду Яценюка Айвараса Абромавичуса Юлія Клименко.

А також заступник голови штабу – Ярослав Железняк, який працював експертом з питань співпраці уряду-парламенту та комунікацій, а наразі координує роботу на мажоритарних округах. 

Крім того у виборчому штабі "Голосу" працює колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, який займається розбудовою партії. 

За даними УП, PR-спеціаліст Ярина Ключковська відповідає за комунікації та піар-стратегію. 

Зазначається, що свого часу Ключковська працювала у комунікаційних підрозділах великих міжнародних Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry Ukraine. 

Роботу з регіонами курує громадська активістка, колишня соратниця Міхеіла Саакашвілі, а згодом Анатолія Гриценка, Соломія Бобровська.

Повідомляється, що у програмних напрацюваннях та меседжах штабу допомагає журналіст та кандидат у народні депутати Сергій Рахманін. 

У публікації вказується, що для того, щоб розжувати людям, чим партія Вакарчука відрізняється від інших, "Голос" робить тактичні кроки. 

Зокрема, проводить живі зустрічі з виборцями, намагається привернути якнайбільшу увагу медіа до своїх заходів, а також сам Вакарчук і інші кандидати часто з'являються у політичних ток-шоу.

Читайте також: Голова партії "Голос" Юлія Клименко: Наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%

Нагадаємо:

  • Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
  • У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Голос Вакарчук вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нові партії на виборах. Хто і чим займається в штабах "Слуги народу" та "Голосу" 4 липня 2019, 19:45
Я людина з рок-н-рольного минулого: Вакарчук не підтримав дематюкацію 4 липня 2019, 11:39
Захист люстрації: під КС буде мітинг, "Голос" має вимогу до Зеленського і Ради 3 липня 2019, 17:59
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо