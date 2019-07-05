Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі погрожують підірвати Морвокзал через Клюєва, Шарія і НАТО

П'ятниця, 5 липня 2019, 12:32

Невідомі повідомили про замінування Морського вокзалу в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Отримали "вимоги" заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше, обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі", - написав він, оприлюднивши електронний лист з вимогами.

Омелян також додав: "Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору".

В оприлюдненому листі зазначається, що якщо вимоги не будуть виконані, Морвокзал підірвуть о 14:00.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.

Українська правда
Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Одеса
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: