В Одесі погрожують підірвати Морвокзал через Клюєва, Шарія і НАТО

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П'ятниця, 5 липня 2019, 12:32

Невідомі повідомили про замінування Морського вокзалу в Одесі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Отримали "вимоги" заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше, обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі", - написав він, оприлюднивши електронний лист з вимогами.

Омелян також додав: "Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору".

В оприлюдненому листі зазначається, що якщо вимоги не будуть виконані, Морвокзал підірвуть о 14:00.

Нагадаємо:

  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.

Українська правда

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Теми: Одеса


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