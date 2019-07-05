В Одесі погрожують підірвати Морвокзал через Клюєва, Шарія і НАТО
Невідомі повідомили про замінування Морського вокзалу в Одесі.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Отримали "вимоги" заборонити кораблям НАТО заходити в акваторію Одеського порту і відновити реєстрацію товаріщєй Клюєва і Шарія на виборах. Інакше, обіцяють підірвати Морський вокзал і причали в Одесі", - написав він, оприлюднивши електронний лист з вимогами.
Омелян також додав: "Ні, це не місцеві божевільні. Це чітка політика Москви з залякування, блокади і терору".
В оприлюдненому листі зазначається, що якщо вимоги не будуть виконані, Морвокзал підірвуть о 14:00.
Нагадаємо:
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексчиновника часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія як кандидатів у народні депутати.
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