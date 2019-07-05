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Зеленський про втрати на Донбасі: Герої загинули недарма

П'ятниця, 5 липня 2019, 12:31

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям і родичам загиблих на Донбасі військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні в Твіттері глави держави.

"За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. "Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" – прокоментував президент.

Нагадаємо:

  • Прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня повідомляв про одного загиблого на добу.
  • У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасООС
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