Зеленський про втрати на Донбасі: Герої загинули недарма
П'ятниця, 5 липня 2019, 12:31
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям і родичам загиблих на Донбасі військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні в Твіттері глави держави.
"За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. "Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!" – прокоментував президент.
За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. «Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!» – прокоментував сумну звістку Президент.— Офіс Президента (@APUkraine) 5 липня 2019 р.
Нагадаємо:
- Прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня повідомляв про одного загиблого на добу.
- У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.
Українська правда