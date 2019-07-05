Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський призначив нового керівника СБУ на Донбасі

П'ятниця, 5 липня 2019, 13:35

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях Володимира Петриченка.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Петриченка Володимира Геннадійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", – йдеться в документі.

Нагадаємо:

  • Також 5 липня Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Він має намір особисто представити області новопризначеного губернатора.

Українська правда
Теми: СБУДонбасЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
СБУ
На Одещині військовий бухгалтер привласнив 10 мільйонів із зарплатного фонду морпіхів
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: