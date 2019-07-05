Зеленський призначив нового керівника СБУ на Донбасі

"Призначити Петриченка Володимира Геннадійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", – йдеться в документі.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях Володимира Петриченка.

Українська правда

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