Зеленський призначив нового керівника СБУ на Донбасі
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях Володимира Петриченка.
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Петриченка Володимира Геннадійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", – йдеться в документі.
Нагадаємо:
- Також 5 липня Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Він має намір особисто представити області новопризначеного губернатора.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua