Зеленський призначив нового керівника СБУ на Донбасі
П'ятниця, 5 липня 2019, 13:35
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях Володимира Петриченка.
Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Петриченка Володимира Геннадійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", – йдеться в документі.
Нагадаємо:
- Також 5 липня Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Він має намір особисто представити області новопризначеного губернатора.
Українська правда