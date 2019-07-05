Зеленський призначив нового керівника СБУ на Донбасі

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П'ятниця, 5 липня 2019, 13:35

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях Володимира Петриченка.

Відповідний указ від 5 липня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Петриченка Володимира Геннадійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях", – йдеться в документі.

Нагадаємо:

  • Також 5 липня Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Він має намір особисто представити області новопризначеного губернатора.

Українська правда

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Теми: СБУ Донбас Зеленський


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