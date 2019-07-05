У київському метро відкрили незвичайний офіс поліції

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П'ятниця, 5 липня 2019, 13:51

Мер Києва Віталій Кличко презентував перший відкритий офіс поліції метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що  скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська".

"Цей офіс – абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Усі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", – розповів Кличко.

 
фото КМДА
 
фото КМДА

За його словами, приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Зокрема, правоохоронці у реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики, а пасажири зможуть звернутися за допомогою поліції.

 
фото КМДА
 
фото КМДА

Крім того, він додав, що у відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.

 
фото КМДА

"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", –заявив мер Києва.

Нагадаємо:

  • У 2016 році неподалік залізничної станції "Караваєві дачі" та радіоринку також відкрили офіс поліції з прозорими стінами та сучасним обладнанням.
  • Повідомлялося, що  у планах Нацполіції відкрити подібні пункти у різних містах та селах, де зможуть працювати і дільничні офіцери, і патрульна поліція.

Українська правда

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Теми: Київ метро поліція


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