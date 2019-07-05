Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У київському метро відкрили незвичайний офіс поліції

П'ятниця, 5 липня 2019, 13:51

Мер Києва Віталій Кличко презентував перший відкритий офіс поліції метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що  скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська".

"Цей офіс – абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Усі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", – розповів Кличко.

 
фото КМДА
 
фото КМДА

За його словами, приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Зокрема, правоохоронці у реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики, а пасажири зможуть звернутися за допомогою поліції.

 
фото КМДА
 
фото КМДА

Крім того, він додав, що у відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.

 
фото КМДА

"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", –заявив мер Києва.

Нагадаємо:

  • У 2016 році неподалік залізничної станції "Караваєві дачі" та радіоринку також відкрили офіс поліції з прозорими стінами та сучасним обладнанням.
  • Повідомлялося, що  у планах Нацполіції відкрити подібні пункти у різних містах та селах, де зможуть працювати і дільничні офіцери, і патрульна поліція.

Українська правда
Теми: Київметрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
Київ
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях
Без Пушкіна, Крилова і Чкалова: у Києві перейменували ще 14 об’єктів
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: