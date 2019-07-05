У київському метро відкрили незвичайний офіс поліції
Мер Києва Віталій Кличко презентував перший відкритий офіс поліції метрополітену.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська".
"Цей офіс – абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Усі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", – розповів Кличко.
За його словами, приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Зокрема, правоохоронці у реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики, а пасажири зможуть звернутися за допомогою поліції.
Крім того, він додав, що у відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.
"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", –заявив мер Києва.
Нагадаємо:
- У 2016 році неподалік залізничної станції "Караваєві дачі" та радіоринку також відкрили офіс поліції з прозорими стінами та сучасним обладнанням.
- Повідомлялося, що у планах Нацполіції відкрити подібні пункти у різних містах та селах, де зможуть працювати і дільничні офіцери, і патрульна поліція.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua