На затриманому поблизу Гібралтару танкері є українці
На борту іранського нафтотанкера Grace 1, який прямував до Сирії і був затриманий у четвер біля Гібралтару, є українці.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на представника влади Гібралтару, передає "Європейська правда".
За його словами, екіпаж танкера перебуває весь час на борту і здебільшого складається з індійців, однак там також є пакистанці і українці. Разом з тим він не уточнив кількість українців.
Портова адміністрація підтвердила, що серед членів екіпажу є громадяни України.
Крім того, заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич звернувся до поліції, митних органів і капітанії Гібралтару з проханням підтвердити наявність громадян України серед членів екіпажу. Йому відповіли, що правоохоронні органи розглядають членів екіпажу танкера свідками у справі, а не правопорушниками.
Нагадаємо:
- Супертанкер Grace 1 затримали рано вранці в четвер поліцейські і митні органи Гібралтару за підтримки загону британських морських піхотинців, що є драматичним кроком, який може загострити конфронтацію між Заходом і Іраном.
- Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.
- Іспанія заявила, що Гібралтар затримав Grace 1 після запиту Сполучених Штатів до Великої Британії.
- Командир іранської революційної гвардії пригрозив у п'ятницю захопити британський корабель у відповідь на затримання іранського супертанкера.