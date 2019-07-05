Політв’язень Кремля припинив голодування – задовольнили його вимогу

Український політв'язень Володимир Балух припинив голодування, оскільки влада РФ виконала його вимогу – допустила до нього українського консула.

Про це повідомила в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Твіттері.

"Володимир Балух припинив голодування у російській в’язниці: росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула", – написала Супрун.

"Але для цього українцю довелося ставити під загрозу своє здоров’я та життя. Втім Балух вважає обмін єдиним способом вийти з колонії живим", – додала політикиня.

Про те, що до Балуха допустили українського консула, також написала Кримська правозахисна група у Facebook.

"Володимира Балуха сьогодні, 5 липня 2019 року, в колонії № 4 м.Торжок (РФ) відвідав український консул", - повідомили правозахисники.

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