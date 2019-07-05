Політв’язень Кремля припинив голодування – задовольнили його вимогу

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П'ятниця, 5 липня 2019, 21:34

Український політв'язень Володимир Балух припинив голодування, оскільки  влада РФ виконала його вимогу – допустила до нього українського консула.

Про це повідомила в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Твіттері.

"Володимир Балух припинив голодування у російській в’язниці: росіяни виконали його вимогу і допустили українського консула", – написала Супрун.

"Але для цього українцю довелося ставити під загрозу своє здоров’я та життя. Втім Балух вважає обмін єдиним способом вийти з колонії живим", – додала політикиня.

Про те, що до Балуха допустили українського консула, також написала Кримська правозахисна група у Facebook.

"Володимира Балуха сьогодні, 5 липня 2019 року, в колонії № 4 м.Торжок (РФ) відвідав український консул", - повідомили правозахисники.

Нагадаємо:

  • 25 червня Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування. Вимагав допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
  • Нещодавно Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
  • ФСБ Росії затримала кримчанина Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Політв'язень на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Українська правда

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Теми: політв'язні Балух


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