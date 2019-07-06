У Лівії затримали двох росіян за спробу втрутитися у вибори президента
У Лівії затримали двох громадян Росії за підозрою у спробі вплинути на президентські вибори у цій та інших африканських країнах.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на листа Генеральної прокуратури Лівії.
Інформацію виданню також підтвердили два лівійських чиновники, імена яких не розголошуються.
У листі йдеться, що росіяни намагалися організувати зустріч із Саїфом аль-Ісламом Каддафі, одним із синів вбитого в 2011 році колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі, який користується підтримкою Москви.
У затриманих росіян вилучили ноутбуки та карти пам’яті. Файли, які на них виявили, вказують на те, що затримані працювали в компанії, яку називають "фабрикою тролів", що "спеціалізується на впливі на вибори, які мають відбутися в кількох африканських державах", включаючи Лівію, повідомляють у лівійській Генеральній прокуратурі.
Повідомляється, що росіяни перебувають під вартою з травня 2019 року. Водночас речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, яку цитують у Bloomberg, стверджує, що Кремль не отримував офіційного сповіщення від Тріполі щодо них.
Нагадуємо:
- З організацією та фінансуванням "Агентства інтернет-досліджень", так званої "фабрики інтернет-тролів", пов’язаний відомий російський бізнесмен, близький до президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин. Через численні держпідряди на харчування, які отримують компанії Пригожина, його називають "кухарем Путіна".
- Ім'я Прігожина фігурує в доповіді спеціального радника ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США в 2016 році.
- Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти російського Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".
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