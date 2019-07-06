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Закінчився п’ятирічний термін заборони в’їзду в Крим Чубарову

Субота, 6 липня 2019, 07:04

5 липня минуло рівно п’ять років відколи російська влада заборонила голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову в’їзд в анексований Крим.

Про це Чубаров написав у facebook, пише Радіо Свобода.

"Сьогодні закінчується п’ятирічна "заборона" органів Росії, країни-окупанта на мій в’їзд до Криму ... Здавалося б, можна поїхати додому, обійняти маму, близьких ... Але і тут російські окупанти вже підготувалися, заочно засудивши до арешту за нібито вчинення мною деяких "злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки Російської держави", – повідомив він.

5 липня 2014-го, коли Чубаров повертався на півострів з виїзного засідання Меджлісу на Херсонщині, російські силовики заборонили йому в’їзд на п’ять років. На адмінмежі з півостровом Чубарова зустрічала тодішній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона зачитала йому попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності", після чого російські прикордонники вручили главі Меджлісу повідомлення про заборону на в’їзд на територію Росії на 5 років.

Відтоді Чубаров не робив спроб в’їхати до Криму.

У травні 2015 року Поклонська змінила свою позицію і заявила, що чекає на голову Меджлісу на півострові. Але не тому, що передумала на рахунок заборони на в’їзд, а у зв’язку з тим, що ФСБ Росії відкрила проти Чубарова кримінальну справу за "заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Через пів року Київський районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, заочно заарештував голову Меджлісу після відповідного клопотання ФСБ.

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