Парубій не бачить "Євросолідарність" в коаліції зі "Слугою народу"
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не бачить партію "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, в коаліції зі "Слугою народу" нинішнього президента Володимира Зеленського в новому складі парламенту.
Про це він заявив на прес-конференції в Києві, пише Інтерфакс-Україна.
"У нас дуже різні погляди, хоча я не дуже розумію, яка там ідеологія, вони далекі від ідеології та цінностей, коли там йдуть в списку і колишні члени Партії регіонів, і Комуністичної партії. Я не бачу жодних сьогодні можливостей, щоб говорити про співпрацю з ними та коаліцію з ними", - сказав Парубій.
Водночас політик зазначив, що це його особиста позиція, а рішення ухвалюватиме фракція.
За його словами, коаліція "Євросолідарності" можлива тільки з проукраїнськими силами.
Нагадуємо:
- Парубій балотується до Верховної Ради за списком партії "Європейська солідарність" (№2).
- Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
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