У штабі прозвітували про результати розмінувань з початку ООС

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Неділя, 7 липня 2019, 01:53

З початку проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 5 тисяч гектарів території та знешкодили понад 21 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що минулого тижня підрозділи ДСНС були залучені у 65 операціях, під час яких обстежили 64 га території та знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів.

"Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське", - йдеться у звіті.

За тиждень відновили 8 будинків, усього з початку проведення ООС відновлено 382 житлових будинка.

"Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 724 особам", - заявили у прес-центрі.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас ДСНС


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