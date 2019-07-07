У штабі прозвітували про результати розмінувань з початку ООС

З початку проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 5 тисяч гектарів території та знешкодили понад 21 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що минулого тижня підрозділи ДСНС були залучені у 65 операціях, під час яких обстежили 64 га території та знешкодили 208 вибухонебезпечних предметів.

"Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське", - йдеться у звіті.

За тиждень відновили 8 будинків, усього з початку проведення ООС відновлено 382 житлових будинка.

"Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 724 особам", - заявили у прес-центрі.