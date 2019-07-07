ООС: Бойовики били з артилерії, БМП і мінометів, є поранені

Минулої доби бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 5 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Широкиного, Лебединського, Мар'їнки, околиці Павлополя, у районі Богданівки, біля Водяного, поблизу Гнутового, біля Старогнатівки, околиці Пищевика, у районі Красногорівки.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 10 разів: поблизу Хутора Вільного, Новотошківського, Новолуганського, околиці Зайцевого, поблизу Новгородського, у районі Південного, біля Світлодарська, околиці н.п. Шуми.

За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.

"Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази:

неподалік Новолуганського, біля Новоолександрівки, околиці Золотого-4", - йдеться у звіті.