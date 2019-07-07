ЦВК доручила передати бюлетені на округи

ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.

Таке рішення було прийнято на засіданні Центрвиборчкому в неділю, повідомляє прес-служба комісії.

"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

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