Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦВК доручила передати бюлетені на округи

Неділя, 7 липня 2019, 15:44

ЦВК уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям.

Таке рішення було прийнято на засіданні Центрвиборчкому в неділю, повідомляє прес-служба комісії.

"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій. Голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
  • ЦВК заявила, що в нове жеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетені зробить неможливим вчасний друк і доставку бюлетенів.

Українська правда
Теми: ЦВКвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляти про відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
Усі новини...
Реклама: