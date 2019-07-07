Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання. Штати розглядають

Україна звернулася до США із запитом придбати військове обладнання, Штати розпочинають процес перегляду цього запиту.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомили у посольстві США в Україні.

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту", - заявив Тейлор.

Він додав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.

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