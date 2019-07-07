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Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання. Штати розглядають

Неділя, 7 липня 2019, 20:59
Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання. Штати розглядають

Україна звернулася до США із запитом придбати військове обладнання, Штати розпочинають процес перегляду цього запиту. 

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомили у посольстві США в Україні. 

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту", - заявив Тейлор. 

Він додав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору. 

Нагадаємо:

  • Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.
  • Наприкінці червня сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.
  • Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. 

Українська правда
Теми: СШАарміяДонбасРосія
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