Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання. Штати розглядають
Неділя, 7 липня 2019, 20:59
Україна звернулася до США із запитом придбати військове обладнання, Штати розпочинають процес перегляду цього запиту.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомили у посольстві США в Україні.
"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту", - заявив Тейлор.
Він додав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору.
Нагадаємо:
- Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.
- Наприкінці червня сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.
- Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь.
Українська правда