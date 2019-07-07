Україна звернулася до США із запитом по військове обладнання. Штати розглядають

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Неділя, 7 липня 2019, 20:59

Україна звернулася до США із запитом придбати військове обладнання, Штати розпочинають процес перегляду цього запиту. 

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомили у посольстві США в Україні. 

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми розпочинаємо процес перегляду цього запиту", - заявив Тейлор. 

Він додав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та реформування її оборонного сектору. 

Нагадаємо:

  • Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування американських урядових структур на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.
  • Наприкінці червня сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні до 300 мільйонів доларів, що на 50 млн доларів перевищує асигнування 2019 року.
  • Законопроектом передбачено спрямувати $100 мільйонів із 300 мільйонів виключно на летальні види озброєнь. 

Українська правда

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Теми: США армія Донбас Росія


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