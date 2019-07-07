В РФ оцінили збитки від заборони літати у Грузію: кілька мільярдів

Збитки від рішення президента РФ Володимира Путіна заборонити польоти в Грузію для російських авіакомпаній сягнуть приблизно 3 млрд рублів.

Про це повідомив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, пише російський "Інтерфакс".

"Розрахунки проводяться. Попередньо ми оцінюємо цю суму в районі близько 3 млрд рублів", - повідомив він.

За словами Дітріха, у дану суму входять прямі збитки та частина упущеної вигоди. Він додав, що уточнена сума збитків буде відома після отримання даних від перевізників.

Також міністр повідомив, що з 54 тисяч російських туристів у Грузії залишається близько 4,5 тисяч осіб.

За його словами, вивозити туристів передбачається не через аеропорти Грузії, а через прилеглі авіавузли інших країн.

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