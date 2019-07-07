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В РФ оцінили збитки від заборони літати у Грузію: кілька мільярдів

Неділя, 7 липня 2019, 23:20

Збитки від рішення президента РФ Володимира Путіна заборонити польоти в Грузію для російських авіакомпаній сягнуть приблизно 3 млрд рублів.

Про це повідомив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, пише російський "Інтерфакс".

"Розрахунки проводяться. Попередньо ми оцінюємо цю суму в районі близько 3 млрд рублів", - повідомив він.

За словами Дітріха, у дану суму входять прямі збитки та частина упущеної вигоди. Він додав, що уточнена сума збитків буде відома після отримання даних від перевізників.

Також міністр повідомив, що з 54 тисяч російських туристів у Грузії залишається близько 4,5 тисяч осіб. 

За його словами, вивозити туристів передбачається не через аеропорти Грузії, а через прилеглі авіавузли інших країн.

Нагадаємо,

  • 21 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з території РФ на територію Грузії з 8 липня. Указ президента безстроковий.
  • Туроператорам рекомендовано утримуватися від продажу туристичних путівок до Грузії.
  • З РФ до Грузії літають "Аерофлот", "Уральські авіалінії", S7, Red Wings, "ЮТейр", "Перемога", з Грузії в РФ рейси виконують перевізники Georgian Airways і MyWay Airlines.
  • Рішення Путіна стало наслідком скандалу із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, після чого у Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
  • Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей. На тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.

Теми: ГрузіяРосіяавіа
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