В РФ оцінили збитки від заборони літати у Грузію: кілька мільярдів
Збитки від рішення президента РФ Володимира Путіна заборонити польоти в Грузію для російських авіакомпаній сягнуть приблизно 3 млрд рублів.
Про це повідомив міністр транспорту РФ Євген Дітріх, пише російський "Інтерфакс".
"Розрахунки проводяться. Попередньо ми оцінюємо цю суму в районі близько 3 млрд рублів", - повідомив він.
За словами Дітріха, у дану суму входять прямі збитки та частина упущеної вигоди. Він додав, що уточнена сума збитків буде відома після отримання даних від перевізників.
Також міністр повідомив, що з 54 тисяч російських туристів у Грузії залишається близько 4,5 тисяч осіб.
За його словами, вивозити туристів передбачається не через аеропорти Грузії, а через прилеглі авіавузли інших країн.
Нагадаємо,
- 21 червня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з території РФ на територію Грузії з 8 липня. Указ президента безстроковий.
- Туроператорам рекомендовано утримуватися від продажу туристичних путівок до Грузії.
- З РФ до Грузії літають "Аерофлот", "Уральські авіалінії", S7, Red Wings, "ЮТейр", "Перемога", з Грузії в РФ рейси виконують перевізники Georgian Airways і MyWay Airlines.
- Рішення Путіна стало наслідком скандалу із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, після чого у Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
- Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей. На тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.
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