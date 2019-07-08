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Комітет ОБСЄ схвалив проект резолюції проти "Північного потоку-2"

Понеділок, 8 липня 2019, 02:45

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ) підтримав проект резолюції про енергетичну безпеку регіону.

За проект документа проголосували 39 членів комітету, пише DW.

Серед іншого, в проекті резолюції згадано газопроводи "Північний потік - 2" і "Турецький потік", пункт про які запропонувала включити делегація США. Зокрема, "Північний потік - 2" "збільшує залежність від єдиного джерела" енергоресурсів, підкреслив конгресмен Сполучених Штатів Лі Зелдін.

Це може негативно позначитися на "друзях з Центральної та Східної Європи", а також "привести до зростання корупції і нестабільності в регіоні", додав він.

"Турецький потік" націлений на "збільшення впливу Росії на інші країни", вважає представник делегації США. За словами Зелдіна, демократичні інститути не повинні "ставати заручниками" поставок енергоресурсів.

У свою чергу, турецька делегація виступила проти поправки американської сторони, розцінивши її як "абсолютно необгрунтовану і помилкову". У європейських країн має бути право вибирати, чи приєднуватися їм до "Турецького потоку", підкреслила турецька сторона.

Нагадуємо:

  • Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
  • Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.
  • Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.

Теми: ОБСЄгазРосія
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