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Туск прокоментував візит в Станицю Луганську

Понеділок, 8 липня 2019, 03:20

Президент Європейської Ради Дональд Туск після візиту разом з президентом Володимиром Зеленським у Станицю Луганську звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.

Про це він написав у Twitter 7 липня.

"Відвідав Станицю Луганську сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, що опинилися в пастці російської війни", - заявив Туск.

Він зазначив, що провів хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ, а також гуманітарними організаціями.

Нагадаємо:

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
  • Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
  • 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етапзавершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 7 липня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район розведення сил і засобів у н.п.Станиця Луганська.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасЄС
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