Бойовики на Донбасі поранили мирного жителя

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Понеділок, 8 липня 2019, 04:35

В результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського поранення отримав місцевий житель

Про це заявила Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр ООС.

Незважаючи на Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації та її найманці продовжують обстрілювати мирні населені пункти на сході України. Так, 6 червня, пізно ввечері, бойовики обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки.

В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджені вікна у приватному будинку по вулиці Слов’янській та поранено літнього чоловіка 1941 року народження. Ворожа міна розірвалася в декількох метрах від його будинку. Наразі відомо, що постраждалий перебуває у лікарні, в місті Торецьк.

За фактом обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК здійснено фотофіксацію.

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Теми: ООС Донбас


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