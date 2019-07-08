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Війна на сході: 16 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув, знищено двох окупантів

Понеділок, 8 липня 2019, 07:37

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танків, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- три рази поблизу Широкиного – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Богданівки – з озброєння БМП; 
- тричі неподалік Водяного – з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї; 
- два рази околиці Красногорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Харчовик – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:

- два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм;
- біля Попасної– з міномету калібру 120 мм;
- неподалік Золотого-4 – з міномету калібру 120 мм;
- околиці Майорська – з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Південного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення, ще один – бойову травму. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 7 липня двох окупантів знищено.

Від початку поточної доби, 8 липня, ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі неподалік населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм.

Теми: ООСбойові дії
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