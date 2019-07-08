Депутатка РФ заявила, що з космосу бачила, як гинуть люди на Донбасі

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Понеділок, 8 липня 2019, 12:53

На засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ в Люксембургу депутат від Держдуми Росії, космонавт Олена Сєрова заявила про те, що вона з борту Міжнародної космічної станції бачила, як розривалися бомби української армії на окупованих територіях на сході України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Українська армія здійснює справжній геноцид проти власного народу. І це не голослівні звинувачення, це реальні факти. З борту Міжнародної космічної станції неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу і Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди", - зазначила вона.

У свою чергу депутат від Росії Геннадій Онищенко, екс-санітарний лікар РФ, який виступав пізніше, розповів про "наявність на території Грузії воєнно-біологічної бази, яка сьогодні несе величезну небезпеку".

"Така ж робота триває в Україні та інших наших пострадянських республіках", - додав він.

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Теми: ПАРЄ Росія Донбас


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