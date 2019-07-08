Синоптик: На тижні війне майже осінню

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Понеділок, 8 липня 2019, 13:21

У вівторок, 9 липня, в окремих районах Києва дощитиме, стане помірно тепло вдень і прохолодно вночі протягом тижня.

Про це пише у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У Києві у вівторок в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10+13 градусів, вдень близько +20 градусів", – зазначила синоптик.

"На тижні розраховуйте на періодичні дощі, прохолодну погоду вночі, помірно теплу вдень. В середині тижня дмухне майже осінню, +8+13 градусів", – написала Діденко.

Водночас, у вівторок в решті областей України переважатиме суха сонячна погода.

"Температура повітря протягом дня поки що коливатиметься в межах +19+24 градусів, на Заході очікується місцями +18+20 градусів, у південній частині та на південному сході буде традиційно тепліше, 25+28 градусів", – ідеться у повідомленні.

Українська правда

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Теми: погода


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