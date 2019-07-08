Чоловік підірвався на гранаті в Києві

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Понеділок, 8 липня 2019, 18:03

В лісопарковій зоні Святошинського району Києва в результаті вибуху гранати загинув чоловік, слідчі кваліфікували інцидент як "самогубство".

Про це інформує прес-служба столичної поліції.

Подія сталася приблизно о 15:20 на території Святошинського району столиці. За попередньою інформацією, у результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження.

 

Зазначається, що місце події оглядають експерти-криміналісти, а слідчі спілкуються зі свідками інциденту.

Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік перебував його товариш.

Зі слів чоловіка, потерпілий загинув від вибуху гранати.

Вилучені фрагменти боєприпасу будуть направлені на проведення експертизи.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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