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ООС: Вісім обстрілів за день, бойовики били з мінометів і гранатометів

Понеділок, 8 липня 2019, 19:17

Протягом понеділка окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів операції Об’єднаних сил із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр ОС.

За його даними, бойовики вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту Водяне і по разу поряд Лебединського та по околицях Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази в районі населеного пункту Новолуганське, один раз поряд Південного та оди раз неподалік Майорська.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано", - кажуть в прес-центрі.

Там зазначають також, що на обстріли з боку збройних формувань Росії наші підрозділи "дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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