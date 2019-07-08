Новини 8 липня: скасування телемосту, саміт ЄС-Україна, пережеребкування партій

Телеканал "NewsOne" відмінив телеміст із телеканалом "Росія24", у Києві відбувся саміт Україна-ЄС, віцепрем’єрку з євроінтеграції не пустили на саміт, суд скасував пережеребкування партій - новини, які були актуальні 8 липня

Про телеміст



Телеканал NewsOne cкасував телеміст із телеканалом Кремля, який мали провести 12 липня, через погрози фізичної розправи.



Напередодні,в ефірі телеканалу Росія24 Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити". Свій протест відразу висловили очільники партій "Європейська Солідарність", "Голос" та Володимир Гройсман. А також громадські активісти, які закликали всіх на протест під стінами телеканалу.



Володимир Зеленський назвав телеміст "дешевим, але небезпечним піар-ходом перед виборами" та запросив Путіна зустрітися в Мінську з Трампом, Мей, Меркель та Макроном.



Проте на NewsOne у свою чергу розповіли, яким мав бути телеміст: "Телеміст замислювався як журналістський проект без політики. Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто сумнівається в тому, що Крим і Донбас - це Україна".



Про саміт Україна-ЄС



У Києві відбувся 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

ЄС на саміті представили президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Володимир Зеленський.

На саміті підписали угоду про додаткову підтримку Євросоюзом сходу України, яка передбачає виділення 10 мільйонів євро.

А ще, на захід не пустили віцепрем’єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе. Чиновниця звинуватила Гройсмана у тому, що він викреслив її із списків. У Гройсмана цю інформацію спростували. У ЄС поки не коментують



Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання".

На нього підписано більше 15 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів.

Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини



Верховний суд скасував пережеребкування партій. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного адмінсуду про повторне жеребкування партій.

Зеленський звільнив першого заступника голови Антимонопольного комітету - Марію Ніжнік. Чиновниця була призначена на цю посаду п'ятим президентом України Петром Порошенко в липні 2015 року.

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