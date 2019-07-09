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Гройсман звинуватив Порошенка у скандалі щодо участі Климпуш-Цинцадзе у саміті Україна-ЄС

Вівторок, 9 липня 2019, 00:20

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що віце-прем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, "автором" якого він назвав колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це Гройсман сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Те, що сталося, на мій погляд, має лише одну причину. Замість того, щоб передзвонити мені і сказати, що є якась технічна проблема, когось не пускають. Я вжив би заходів, щоб врегулювати цю проблему, якщо б я про неї знав. Замість цього віце-прем'єр-міністр йде і влаштовує скандал прямо на вході в Маріїнський палац.

Як тільки вона влаштовує скандал, поруч випадково опиняються дві камери - "5 каналу" і каналу "Прямий", - заявив прем'єр.

"Мене це наводить на думки, що було бажання не взяти участь в роботі саміту, а було бажання влаштувати політичний скандал. Що і сталося. Автора цього скандалу я знаю. Це Петро Олексійович Порошенко, на превеликий жаль.

Я з подібними кроками вже зустрічався. І всі 2,5 року на посаді прем'єр-міністра час від часу такі підкилимні, брудні, дрібні інтриги спрямовувались на мою адресу", - додав Гройсман.

За його словами, він дізнався про ситуацію з недопуском Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС з інтернету.

Він також зазначив, що цей саміт - президентського рівня, і склад делегації формує Офіс президента України.

"Очевидно, що поряд з іншими віце-прем'єрами могла бути і Іванна Климпуш-Цинцадзе. Але сталося те, що сталося", - заявив він.

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Теми: ГройсманскандалПорошенко
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