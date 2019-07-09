ООС: Бойовики били з мінометів, артилерії і БМП, без втрат

Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 9 липня.

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Водяного, Лебединського, Мар'їнки, Чермалика, Богданівки, околиці Красногорівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 5 разів:поблизу Новолуганського, Південного, Майорська.

За даними розвідки, 8 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.