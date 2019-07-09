Двоє військових згоріли під час ДТП на Київщині

Під час дорожньо-транспортної аварії, що сталася у ніч на 9 липня на трасі Київ-Чоп, двоє військових загинули, один травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що аварія сталася о 3-й годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці.

За попередніми даними, водій автомобіля "Тойота" не обрав безпечної швидкості і скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався в попутному напрямку.

фото поліції Київщини

"У результаті ДТП сталося загорання автомобіля "Газ", де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець шпиталізований з травмами ніг", - повідомляють у поліції.

За даними правоохоронців, 36-річного водія автівки "Тойота" поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

фото поліції Київщини

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.