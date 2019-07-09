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Двоє військових згоріли під час ДТП на Київщині

Вівторок, 9 липня 2019, 10:05

Під час дорожньо-транспортної аварії, що сталася у ніч на 9 липня на трасі Київ-Чоп, двоє військових загинули, один травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Зазначається, що аварія сталася о 3-й годині ранку на 65 км автотраси Київ-Чоп в напрямку столиці. 

За попередніми даними, водій автомобіля "Тойота" не обрав безпечної швидкості і скоїв зіткнення з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався в попутному напрямку. 

 
фото поліції Київщини

"У результаті ДТП сталося загорання автомобіля "Газ", де знаходились 9 солдат контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які знаходились в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події. Водій-військовослужбовець шпиталізований з травмами ніг", - повідомляють у поліції.      

За даними правоохоронців, 36-річного водія  автівки "Тойота" поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

 
фото поліції Київщини

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.  286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Українська правда
Теми: ДТПКиївська областьЗбройні силиполіція
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