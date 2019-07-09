Екс-командиру "Беркута" світить до 8 років за побоїще під Гостиним двором

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

У Києві судитимуть екс-керівника спецпідрозділу міліції "Беркут" за перевищення влади щодо учасників акції протесту в Гостиному дворі у лютому 2013 року.

Прес-служба Генпрокуратури: "Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП "Беркут" за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення біля Гостиного двору у Києві 18.02.2013 акції протесту".

Деталі: Встановлено, що командир зі своїм заступником та підлеглими співробітниками застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян. Внаслідок цього 11 людей отримали тілесні ушкодження. Крім того, під час акції безпідставно затримали 40 осіб, у тому числі 2 нардепів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 ККУ (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації і проведенню зборів та мітингів).

Санкції цих статей передбачають до 8 років ув’язнення.

"Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу "Беркут" та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання".

Історія питання: