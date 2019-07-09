У Києві метро два дні працюватиме довше через масштабний фестиваль

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Вівторок, 9 липня 2019, 11:53

Джерело: сторінка КП "Київський метрополітен" у Facebook

У ніч із 9 липня на 10 липня та у ніч із 12 липня на 13 липня столична підземка працюватиме на 1 годину довше у зв’язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend.

У разі необхідності можливе обмеження на вхід для пасажирів на станціях "Виставковий центр" та "Васильківська".

Українська правда

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Теми: Київ метро


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