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На ЧАЕС поліція затримала "нелегалів" із Казахстану

Вівторок, 9 липня 2019, 13:43

Джерело: поліція Київської області у Facebook.

У місті Прип’ять поліція затримала 9 нелегальних "сталкерів", 5 українців та 4 громадян Казахстану, а також двох селян, які намагалися вивезти ягоди з Чорнобильської зони відчуження.

Деталі: У двох збирачів ягоди вилучили понад 30 кг чорниці. Вони намагалися вивезти ягоду з ЧАЕС без відповідного дозволу та дозиметричного контролю.

Затриманим загрожує штраф до 500 гривень за ст. 46-1 Адміністративного кодексу про "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Стосовно "сталкерів" поліція відкрила два кримінальні провадження за ст. 267-1 КК України "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Санкція передбачає штраф від 850 до 1300 гривень або позбавлення волі від 1 до 3 років.

Поліція повідомляє, що Державна митна служба може скоротити термін для казахстанців.

За даними правоохоронців, протягом 2018 року поліція затримала 196 сталкерів у зоні відчуження.

Українська правда
Теми: Чорнобильполіція
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