На ЧАЕС поліція затримала "нелегалів" із Казахстану

2770 переглядів
Вівторок, 9 липня 2019, 13:43

Джерело: поліція Київської області у Facebook.

У місті Прип’ять поліція затримала 9 нелегальних "сталкерів", 5 українців та 4 громадян Казахстану, а також двох селян, які намагалися вивезти ягоди з Чорнобильської зони відчуження.

Деталі: У двох збирачів ягоди вилучили понад 30 кг чорниці. Вони намагалися вивезти ягоду з ЧАЕС без відповідного дозволу та дозиметричного контролю.

Затриманим загрожує штраф до 500 гривень за ст. 46-1 Адміністративного кодексу про "порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Стосовно "сталкерів" поліція відкрила два кримінальні провадження за ст. 267-1 КК України "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки". Санкція передбачає штраф від 850 до 1300 гривень або позбавлення волі від 1 до 3 років.

Поліція повідомляє, що Державна митна служба може скоротити термін для казахстанців.

За даними правоохоронців, протягом 2018 року поліція затримала 196 сталкерів у зоні відчуження.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Чорнобиль поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ефект серіалу: У Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року 18 червня 2019, 09:27
Чи можливий в Україні новий Чорнобиль 12 червня 2019, 18:00
Західні ЗМІ прогнозують туристичний бум в Україні через серіал "Чорнобиль" 6 червня 2019, 10:20
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?