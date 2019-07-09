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Понад 2 тисячі бійців за 4 роки судилися за статус УБД

Вівторок, 9 липня 2019, 15:03

Джерело: "Юридична Сотня", "Радіо Свобода", "Українська правда"

Від березня 2014 року до березня 2018 року 2328 судових справ стосувалися встановлення факту участі в АТО (ООС) та отримання посвідчення учасника бойових дій.

Такі дані аналітичного звіту "Юридичної сотні" оприлюднили  9 липня у Києві експерти цієї організації, давши рекомендації.

Зокрема, 2065 справ надійшли в першу інстанцію, 260 – в апеляційну. 3 – в касаційну.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 8834 судових справ у 2014-2018 роках стосувалися права на отримання одноразової грошової допомоги, в тому числі і допомоги членам сімей загиблих захисників.

Із них 6767 – перша інстанція, 2021 – апеляційна інстанція, 46 – касаційна інстанція.

Співаторка звіту Христина Ковцун пояснила кореспонденту "Радіо Свобода", що така кількість звернень учасників бойових дій на сході до судів свідчить про необхідність вдосконалювати законодавство і чітко виписувати права та обов’язки оборонців і ветеранів:

"Законодавча база потребує удосконалення й адаптації відповідно до актуальних проблем, з якими стикаються учасники російсько-української війни. Адже попри значну кількість законодавчих змін кількість судових справ щодо порушення прав ветеранів не зменшується. Водночас, нагадую, що для отримання статусу УБД важливо встановити факт участі у бойових діях, зібрати відповідні свідчення"

"Юридична сотня" також прокоментувала проблеми, пов’язані з розірванням контракту та звільненням з військової служби через стан здоров’я та сімейні обставини, інші проблеми.

162 звернення в апеляційну й касаційну інстанції стосувалися звільнення з військової служби у зв’язку зі станом здоров’я, сімейними обставинами та невідповідністю.

Щодо звільнення з контракту про проходження військової служби в особливий період у зв’язку із невідповідністю за 4 роки у касаційну інстанцію було 212 звернень, в апеляційну – 3475.

Статус УБД з початку війни отримали більш як 255 тисяч осіб.

Як зазначають правники, автоматично з отриманням статусу УБД військовослужбовець отримує і передбачені законом пільги та права.

Теми: війнаАТОООСарміясуд
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