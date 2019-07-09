Зеленський дав заступника головному зовнішньому розвіднику
Вівторок, 9 липня 2019, 15:49
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови служби зовнішньої розвідки.
Про це йдеться в президентському указі №501.
"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки", - йдеться в тексті.
Євдокимов був начальником управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав звання генерал-майора у 2013 році, коли президентом був Віктор Янукович.
У 2017 році президентським указом його нагородили орденом Данила Галицького.
Нагадаємо:
- 11 червня президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
- Бухарєв раніше неодноразово організовував виступи "Кварталу 95" у свому депутатському окрузі.
- Родина Бухарєва володіє будинком на 701 квадратний метр і кількома ділянками сумарно на 3 тисячі квадратних метрів у Київській області. Подружжя декларує елітні годинники, 409 тисяч доларів і 88 тисяч євро. Дружина має нерухомість в окупованому Криму: квартиру, паркомісце і ділянку.
Українська правда