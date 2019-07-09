Зеленський дав заступника головному зовнішньому розвіднику

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Євдокимова заступником голови служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в президентському указі №501.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки", - йдеться в тексті.

Євдокимов був начальником управління інформації адміністрації Державної прикордонної служби України, отримав звання генерал-майора у 2013 році, коли президентом був Віктор Янукович.

У 2017 році президентським указом його нагородили орденом Данила Галицького.

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