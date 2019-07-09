Путін про образи грузинського журналіста: Один вийшов, щось ляпнув

17640 переглядів
Вівторок, 9 липня 2019, 16:49

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не варто порушувати кримінальну справу проти грузинського журналіста Георгія Габунії, який обматюкав його у прямому ефірі, оскільки це буде "багато честі" для нього.

Про це він сказав, коментуючи ініціативу російських парламентарів порушити кримінальну справу стосовно грузинського журналіста, передає ТАСС.

"Багато честі - порушувати проти таких кримінальні справи. Нехай говорить далі", - заявив Путін.

Також він висловився проти санкцій, які хотіла ввести Держдума проти Грузії.

"Ну ось один вийшов, щось бовкнув, зображуючи із себе щось, про нього раніше ніхто не знав, а зараз всі говорять, ну в цьому сенсі домігся свого. Ну відсторонили його на два місяці, він поїхав на відпочинок, потім прийде, продовжить роботу. Але є люди, які в Грузії протестують проти цього", - сказав президент РФ.

Путін додав, що "заради цих людей, заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією", він не став би нічого робити, щоб "не ускладнювати відносини".

За його словами, "антиросійські настрої" в Грузії роздуваються людьми, які не знають історії, і завдають шкоди самим громадянам цієї країни.

Нагадаємо:

  • Телеведучий Георгій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російський МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
  • Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливих додаткових економічних заходи в зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".
  • Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала керівництво Росії не відповідати на "провокації радикальних сил" в Грузії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Росія Грузія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лавров – Зеленському: Серйозні пропозиції не роблять через Facebook 9 липня 2019, 15:39
Лукашенко: Ми з Путіним дали відповідь, чи увійде Білорусь до складу РФ 9 липня 2019, 13:04
Грузинський телеканал не буде звільняти журналіста, який обматюкав Путіна 9 липня 2019, 06:58
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?