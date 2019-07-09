Путін про образи грузинського журналіста: Один вийшов, щось ляпнув
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не варто порушувати кримінальну справу проти грузинського журналіста Георгія Габунії, який обматюкав його у прямому ефірі, оскільки це буде "багато честі" для нього.
Про це він сказав, коментуючи ініціативу російських парламентарів порушити кримінальну справу стосовно грузинського журналіста, передає ТАСС.
"Багато честі - порушувати проти таких кримінальні справи. Нехай говорить далі", - заявив Путін.
Також він висловився проти санкцій, які хотіла ввести Держдума проти Грузії.
"Ну ось один вийшов, щось бовкнув, зображуючи із себе щось, про нього раніше ніхто не знав, а зараз всі говорять, ну в цьому сенсі домігся свого. Ну відсторонили його на два місяці, він поїхав на відпочинок, потім прийде, продовжить роботу. Але є люди, які в Грузії протестують проти цього", - сказав президент РФ.
Путін додав, що "заради цих людей, заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією", він не став би нічого робити, щоб "не ускладнювати відносини".
За його словами, "антиросійські настрої" в Грузії роздуваються людьми, які не знають історії, і завдають шкоди самим громадянам цієї країни.
Нагадаємо:
- Телеведучий Георгій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російський МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
- Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливих додаткових економічних заходи в зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала керівництво Росії не відповідати на "провокації радикальних сил" в Грузії.
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