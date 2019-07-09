ГПУ знову звернулася до Зеленського через слова його речниці

Слідчий Генеральної прокуратури направив повторний запит до Офісу президента спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що Збройні Сили України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на Донбасі.

Про це пише пресслужба Генпрокуратури в Facebook.

Слідчий направив повторний запит у відповідь на відмову ОП стосовно попереднього запиту Генпрокуратури.

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