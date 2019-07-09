ГПУ знову звернулася до Зеленського через слова його речниці
Вівторок, 9 липня 2019, 17:51
Слідчий Генеральної прокуратури направив повторний запит до Офісу президента спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що Збройні Сили України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на Донбасі.
Про це пише пресслужба Генпрокуратури в Facebook.
Слідчий направив повторний запит у відповідь на відмову ОП стосовно попереднього запиту Генпрокуратури.
Нагадаємо:
- 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" Мендель заявила, що нібито існують випадки, коли українські військові у відповідь на провокації бойовиків обстрілюють цивільні об’єкти й гинуть мирні жителі.
- Мендель викликали на допит в ГПУ. Речниця Зеленського відмовилась свідчити, заявивши, що допит політизований.
- У ГПУ нагадали, що виступ Мендель відразу був розповсюджений проросійськими ЗМІ із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.
- Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.
- 4 липня слідчий прокуратури направив до ОП запит про надання інформації щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань речниці президента.
- 5 липня в ОП заявили, що доступ до документів Офісу президента вони можуть надати виключно на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, слідчий, як запевнили в ОП, у своєму запиті має вказати має конкретну норму Кримінально-процесуального кодексу.
Українська правда