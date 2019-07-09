Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ знову звернулася до Зеленського через слова його речниці

Вівторок, 9 липня 2019, 17:51

Слідчий Генеральної прокуратури направив повторний запит до Офісу президента спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що Збройні Сили України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на Донбасі.

Про це пише пресслужба Генпрокуратури в Facebook.

Слідчий направив повторний запит у відповідь на відмову ОП стосовно попереднього запиту Генпрокуратури.

 
 
 

Нагадаємо:

  • 6 червня 2019 року в ефірі телеканалу "1+1" Мендель заявила, що нібито існують випадки, коли українські військові у відповідь на провокації бойовиків обстрілюють цивільні об’єкти й гинуть мирні жителі.
  • Мендель викликали на допит в ГПУ. Речниця Зеленського відмовилась свідчити, заявивши, що допит політизований.
  • У ГПУ нагадали, що виступ Мендель відразу був розповсюджений проросійськими ЗМІ із твердженням про те, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів Донбасу і такі факти, як убачають автори відповідних повідомлень, визнали в Адміністрації Президента України.
  • Також цю інформацію Росія передала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду як доказ нібито порушення законів та звичаїв війни з боку України.
  • 4 липня слідчий прокуратури направив до ОП запит про надання інформації щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань речниці президента.
  • 5 липня в ОП заявили, що доступ до документів Офісу президента вони можуть надати виключно на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, слідчий, як запевнили в ОП, у своєму запиті має вказати має конкретну норму Кримінально-процесуального кодексу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураОфіс президентаДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
Усі новини...
Реклама: