Холодницький пояснив свої "порушення" у справі Труханова
Джерело: Назар Холодницький у коментарі УП
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже, що "порушення" прокурорів, які суд побачив у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, є питанням наукового спору, який зараз розглядає Верховний суд.
Пряма мова: "Це науковий спір, який зараз на розгляді у Великій палаті Верховного суду".
"І це не лише науковий спір, але є протилежні рішення судів різних інстанцій".
"І в нас є рішення судів, включно з Вищим адміністративним судом, що ми робили правильно. І Вища кваліфікаційна комісія суддів також на нашій стороні. Але є й інші рішення судів, які кажуть, що саме заступник генпрокурора має ще й особисто доставити підозру".
"Апеляція буде внесена точно. Вивчимо текст вироку і кожен абзац оскаржимо".
"Прокурори САП наголошували з самого початку про аномальну активність у саме цьому провадженні. Прокурори САП впевнені у своїй позиції і доведуть це, я сподіваюся, в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду".
Що було раніше: Малиновський районний суд Одеси під час оголошення вироку Труханову зазначив, що підозру йому вручив слідчий, який не має на це право. Мовляв, оголосити підозру міському голові може лише генпрокурор, його заступник чи керівник регіональної прокуратури.
Та ж норма стосується ще двох обвинувачених у справі Труханова: депутата міськради та адвоката. Усіх трьох нібито через порушення прокуратури суд вирішив вважати непритягнутими до відповідальності.
Історія питання:
- 9 липня суд визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Труханова та інших фігурантів його справи.
- Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
- 27 травня САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників, зменшивши суму збитків.
- Прокурори просили ув'язнити Труханова на 12 років, інших фігурантів – на 7-11.
- 8 липня стало відомо, що суд визнав недопустимими низку доказів, зокрема, експертизу щодо вартості будівлі, за яку міськрада, за версію слідства, заплатила у два рази дорожче.
- Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.
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