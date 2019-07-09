Холодницький пояснив свої "порушення" у справі Труханова

Джерело: Назар Холодницький у коментарі УП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький каже, що "порушення" прокурорів, які суд побачив у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, є питанням наукового спору, який зараз розглядає Верховний суд.

Пряма мова: "Це науковий спір, який зараз на розгляді у Великій палаті Верховного суду".

"І це не лише науковий спір, але є протилежні рішення судів різних інстанцій".

"І в нас є рішення судів, включно з Вищим адміністративним судом, що ми робили правильно. І Вища кваліфікаційна комісія суддів також на нашій стороні. Але є й інші рішення судів, які кажуть, що саме заступник генпрокурора має ще й особисто доставити підозру".

"Апеляція буде внесена точно. Вивчимо текст вироку і кожен абзац оскаржимо".

"Прокурори САП наголошували з самого початку про аномальну активність у саме цьому провадженні. Прокурори САП впевнені у своїй позиції і доведуть це, я сподіваюся, в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду".

Що було раніше: Малиновський районний суд Одеси під час оголошення вироку Труханову зазначив, що підозру йому вручив слідчий, який не має на це право. Мовляв, оголосити підозру міському голові може лише генпрокурор, його заступник чи керівник регіональної прокуратури.

Та ж норма стосується ще двох обвинувачених у справі Труханова: депутата міськради та адвоката. Усіх трьох нібито через порушення прокуратури суд вирішив вважати непритягнутими до відповідальності.

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