Через скандальний "телеміст" порушено ще одну справу
Вівторок, 9 липня 2019, 18:48
Зареєстровано кримінальну справу про фінансування тероризму на підставі відомостей про 2 бенефіціарів телеканалу NewsOne - співвласників російського банку.
Про це сказав на брифінгу у вівторок в Києві генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Двоє осіб одночасно є директорами офшорів українського телеканалу і офшорів, на яких числиться російський банк, який має статус уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення РФ. Таким чином, він є причетним до ведення агресивної війни проти України. Сьогодні зареєстровано провадження щодо фінансування тероризму", - заявив глава ГПУ.
При цьому Луценко бачить усі підстави для позбавлення ліцензій телеканалу NewsOne.
Нагадаємо:
- Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".
- За словами Луценка, слідство встановило зв'язок між каналом і російським ВАТ "Промсвязьбанк", який фінансує і обслуговує державне оборонне замовлення Росії.
- 7 липня Кісельов в ефірі "Россия 24" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
- Власник телеканалу NewsOne, нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні. "Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - каже депутат.