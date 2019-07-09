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Через скандальний "телеміст" порушено ще одну справу

Вівторок, 9 липня 2019, 18:48

Зареєстровано кримінальну справу про фінансування тероризму на підставі відомостей про 2 бенефіціарів телеканалу NewsOne - співвласників російського банку.

Про це сказав на брифінгу у вівторок в Києві генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Двоє осіб одночасно є директорами офшорів українського телеканалу і офшорів, на яких числиться російський банк, який має статус уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення РФ. Таким чином, він є причетним до ведення агресивної війни проти України. Сьогодні зареєстровано провадження щодо фінансування тероризму", - заявив глава ГПУ.

При цьому Луценко бачить усі підстави для позбавлення ліцензій телеканалу NewsOne.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".
  • За словами Луценка, слідство встановило зв'язок між каналом і російським ВАТ "Промсвязьбанк", який фінансує і обслуговує державне оборонне замовлення Росії.
  • 7 липня Кісельов в ефірі "Россия 24" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • 8 липня NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.
  • Власник телеканалу NewsOne, нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні. "Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - каже депутат.

Теми: ЛуценкоГенпрокуратурателебаченняРосіяпропаганда
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