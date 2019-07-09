Через скандальний "телеміст" порушено ще одну справу

Зареєстровано кримінальну справу про фінансування тероризму на підставі відомостей про 2 бенефіціарів телеканалу NewsOne - співвласників російського банку.

Про це сказав на брифінгу у вівторок в Києві генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Двоє осіб одночасно є директорами офшорів українського телеканалу і офшорів, на яких числиться російський банк, який має статус уповноваженого на фінансування держоборонзамовлення РФ. Таким чином, він є причетним до ведення агресивної війни проти України. Сьогодні зареєстровано провадження щодо фінансування тероризму", - заявив глава ГПУ.

При цьому Луценко бачить усі підстави для позбавлення ліцензій телеканалу NewsOne.

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