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Під обстрілами бойовиків дістали поранення четверо військових

Вівторок, 9 липня 2019, 20:21

У вівторок на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, поранивши 4 українських військових.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр Об’єднаних сил.

За його даними, від початку доби збройні формування РФ обстрілювали позиції підрозділів ОС із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 – бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що на обстріли з боку бойовиків "наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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