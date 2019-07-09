Новини 9 липня: виправдання Труханова, "Мотор Січ" і РФ, ціни на газ та скасування параду

Геннадія Труханова виправдав суд, "Мотор Січ" Богуслаєва постачає деталі військовим РФ, суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році, Володимир Зеленський скасував парад до Дня Незалежності — новини, які були актуальні 9 липня.



Про Геннадія Труханова



Суд визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.

Суд прийшов до висновку, що слідство та прокуратура не довели наявність умислу на заволодіння коштами та зловживання владою.

Суд вважає, що неможливо визначити вартість будівлі, за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в два рази. Через це не встановлена шкода, яку міг завдати злочин.

Про "Мотор Січ"



Українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії через спорідненого боснійського посередника, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що "Мотор Січ" - одне з головних авіаційних підприємств пострадянського простору. До 2014 року головним ринком збуту заводу офіційно була РФ, зокрема і російська оборонка.

Почесний президент "Мотор Січі" - В'ячеслав Богуслаєв, герой України, нардеп чотирьох скликань та член комітету нацбезпеки та оборони, виступає за зближення з РФ.

Про скасування цін на газ



Апеляційний суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.

Ціна на газ, яка діяла 2,5 роки відповідно до постанови КМУ №315, визнана незаконною. Як зазначає юридична спільнота, правові наслідки будуть дуже потужними: теплокомуненерго можуть вимагати перерахунку, а споживачі отримали підстави для перерахунку за газ і тепло.



Про скасування параду

Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня.

"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", – сказав Зеленський.

Про інші важливі новини

Зеленський вніс кадрові зміни у Мінський процес. Президент уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.

Міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику НАБУ оголосили підозру щодо декларування недостовірної інформації.



Главу Фонду держмайна Трубарова затримало НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в кабінеті в. о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова.



Державне бюро розслідувань оприлюднило розмови працівників Міноборони, які закупили бронежилети і при цьому знали, що вони прострілюються і не відповідають технічним вимогам.

Представники команди президента Зеленського цього тижня відвідають Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом.