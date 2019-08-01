Аброськін: мають бути затримані ще 2 замовників вбивства "Сармата"

339 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 00:55

Поліція має  зібрати достатні докази і затримати ще двох замовників вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".

Про це написав заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у facebook.

"Завдання на сьогодні – щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов’язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані ще двоє замовників вбивства", – заявив Аброськін.

Нагадуємо:

  • Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
  • Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.
  • Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.
  • У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вбивство суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк 31 липня 2019, 14:16
На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані" 31 липня 2019, 09:57
Верховний суд відклав справу Крисіна до вересня 30 липня 2019, 13:18
Усі новини
Головні новини
Спадкоємець Аль-Каїди, син Усами бін Ладена мертвий
Новини 31 липня: Відео-реконструкція нападу на Гандзюк, кадри Зеленського
У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській
Біля одного з КПВВ почали вибухати боєприпаси, рух повністю зупинили
Усі новини
Смак життя

Трохи про баклажани. Рецепти приготування

success story

Цікаві факти про сучасні літаки

Фото

Світ у краплях дощу