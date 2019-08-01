Аброськін: мають бути затримані ще 2 замовників вбивства "Сармата"
Поліція має зібрати достатні докази і затримати ще двох замовників вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".
Про це написав заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у facebook.
"Завдання на сьогодні – щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов’язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані ще двоє замовників вбивства", – заявив Аброськін.
Нагадуємо:
- Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.
- Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці.
- Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка "Сармата" об'єднали ще з однією — розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року.
- У ній підозрюваними проходять четверо осіб з так званої групи Віктора Власюка — ймовірного організатора вбивства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смірнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua