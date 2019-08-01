Аброськін: мають бути затримані ще 2 замовників вбивства "Сармата"

Поліція має зібрати достатні докази і затримати ще двох замовників вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".

Про це написав заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у facebook.

"Завдання на сьогодні – щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов’язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані ще двоє замовників вбивства", – заявив Аброськін.

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