Сенат США схвалив кандидатуру Крафт на пост постійного представника при ООН

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Четвер, 1 серпня 2019, 04:31

Сенат США затвердив кандидатуру Келлі Крафт на посаду постійного представника при ООН.

Про це свідчать результати голосування.

Призначення Крафт підтримали 57 сенаторів, проти висловилися 33.

Нагадаємо:

  • У травні Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.
  • Келлі Крафт - діючий посол США в Канаді. Її чоловік, вугільний мільярдер Джо Крафт, є багаторічним спонсором партії республіканців.
  • Перед цим Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН Хізер Нойерт, але вона зняла з розгляду свою кандидатуру.
  • Попередня постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі пішла у відставку в грудні 2018 року.

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Теми: ООН США


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