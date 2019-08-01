Сенат США схвалив кандидатуру Крафт на пост постійного представника при ООН
Четвер, 1 серпня 2019, 04:31
Сенат США затвердив кандидатуру Келлі Крафт на посаду постійного представника при ООН.
Про це свідчать результати голосування.
Призначення Крафт підтримали 57 сенаторів, проти висловилися 33.
Нагадаємо:
- У травні Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.
- Келлі Крафт - діючий посол США в Канаді. Її чоловік, вугільний мільярдер Джо Крафт, є багаторічним спонсором партії республіканців.
- Перед цим Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН Хізер Нойерт, але вона зняла з розгляду свою кандидатуру.
- Попередня постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі пішла у відставку в грудні 2018 року.