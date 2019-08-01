Сенат США схвалив кандидатуру Крафт на пост постійного представника при ООН
Сенат США затвердив кандидатуру Келлі Крафт на посаду постійного представника при ООН.
Про це свідчать результати голосування.
Призначення Крафт підтримали 57 сенаторів, проти висловилися 33.
Нагадаємо:
- У травні Трамп офіційно висунув на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй Келлі Найт Крафт.
- Келлі Крафт - діючий посол США в Канаді. Її чоловік, вугільний мільярдер Джо Крафт, є багаторічним спонсором партії республіканців.
- Перед цим Трамп запропонував призначити на посаду постпреда США при ООН Хізер Нойерт, але вона зняла з розгляду свою кандидатуру.
- Попередня постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі пішла у відставку в грудні 2018 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua