На Луганщині через обстріл бойовиків без води залишились 3 тисячі сімей

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Четвер, 1 серпня 2019, 07:06

У Луганській області внаслідок обстрілу з боку бойовиків пошкоджено водопровід.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Луганської області.

"Сьогодні до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення 38-річної місцевої мешканки про те, що в районі вулиці Кім, імовірно внаслідок обстрілу, було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишились 3 тисячі 312 абонентів", — йдеться у повідомленні.

 

Під час виїзду на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на вирву від вибуху снаряда.

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Теми: Луганська область бойові дії поліція


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