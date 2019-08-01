Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не дозволяйте маніпулювати собою – Супрун дала другу порцію порад нардепам

Четвер, 1 серпня 2019, 09:38

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить нардепам не дозволяти маніпулювати собою, завжди перевіряти факти, вчитися слухати і визнавати свої помилки.

Про це вона написала у Facebook.

 "Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

Супрун наголосила, що нардеп складає присягу народу України, а не лідеру партії чи голові фракції, тому закликала не дозволяти маніпулювати собою.

"Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому", - радить Супрун.

Вона закликає парламентарів дослухатися до думки громадськості та експертів, їздити в лікарні, школи, університети, підприємства і говорити з кінцевими бенефіціарами змін, але при цьому обов’язково робити факт-чекінґ. 

"Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ", - наголошує очільник МОЗ.

Також вона радить визнавати помилки.

"Пройдіть курси аргументації та дебатів. Якщо ви чітко усвідомлюєте, що повинно бути зроблено і знаєте, що є "червоні лінії", які не можна переступати – не робіть компромісів щодо цього", - пише Супрун.

"У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми — найбільш імовірно, що воно неправильне", - попереджає очільник МОЗ.

Також вона радить підтримувати державні інституції, вчитися чути співрозмовника, бути партнером і підсиленням членів уряду, допомагати втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які "обов’язково будуть виникати".

"До будь-якої серйозної трансформації буде опір та перешкоди. Це природній процес і він корисний для суспільства. Якщо мати основною мотивацією подобатись людям – змінити нічого не вдасться. Коли люди навколо нарікають і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.  

Нагадаємо:

  • Раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради майбутнім депутатам як ефективно працювати у парламентському комітеті з питань охорони здоров'я. 
  • Потім Супрун дала кілька порад нардепам щодо того, як зберегти здоров'я і справлятися з будь-якими випробуваннями.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СупрунМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Супрун
Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: