Поліцейська погоня у Дніпрі закінчилася великим ДТП з маршруткою

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Четвер, 1 серпня 2019, 12:12

Водій, що тікав від патрульних, збив маршрутне таксі у Дніпрі, 11 людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За її даними, аварія сталася 1 серпня близько 7-ї ранку на перехресті вулиці Вернадського та проспекту Яворницького.

Патрульні поліцейські переслідували автомобіль Hyundai Getz за правопорушення.

"На неодноразові вимоги патрульних зупинитися, водій не реагував. Порушивши правила дорожнього руху, він здійснив зіткнення з маршрутним таксі Mercedes Sprinter. Від удару автобус з пасажирами перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що на момент аварії в салоні мікроавтобусу перебувало 15 осіб, з них травми отримали 11 пасажирів мікроавтобусу.

Також внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир автомобіля Hyundai Getz. Всі вони були доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: ДТП Дніпро поліція транспорт


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