Довіра росіян до ТВ впала за 10 років на 25%, але все одно випереджає інші ЗМІ
Джерело: звіт дослідницького "Левада-Центру"
Для більшості росіян телебачення, як і раніше, залишається основним джерелом інформації, але його аудиторія поступово знижується.
Деталі: Десять років тому інформацію по телевізору отримувало 94% росіян, сьогодні таких 72%.
Найрідше отримують новини по телевізору наймолодші: 42% (серед росіян до 25 років) проти 93% серед найстарших (65 років і старше). У молоді роль головного джерела інформації грають соціальні мережі.
Довіра в Росії до телебачення, як джерела новин, в останні кілька років коливається навколо 55% населення. Однак десять років тому ця цифра була на третину вище – майже 80% населення. Довіра до телебачення зберігають насамперед люди старше 35 років.
Серед основних телеканалів, які є для росіян джерелами новин, сьогодні як і раніше лідирують державні Росія-1 (його дивляться 48% росіян) і Перший канал (47%).
Серед журналістів, який викликають найбільшу довіру у росіян, лідирує Володимир Соловйов (23%).
Історія питання:
- Державні телеканали РФ неодноразово ловили на поширенні фейків, наприклад, про "розп'ятого" хлопчика на Донбасі чи обстрілі знімальної групи українськими військовими. У травні 2019 року один з телеканалів опублікував "коментар" артистки, яка вже померла, про похорон журналіста, яких не було.
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