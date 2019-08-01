Довіра росіян до ТВ впала за 10 років на 25%, але все одно випереджає інші ЗМІ

Джерело: звіт дослідницького "Левада-Центру"

Для більшості росіян телебачення, як і раніше, залишається основним джерелом інформації, але його аудиторія поступово знижується.

Деталі: Десять років тому інформацію по телевізору отримувало 94% росіян, сьогодні таких 72%.

Найрідше отримують новини по телевізору наймолодші: 42% (серед росіян до 25 років) проти 93% серед найстарших (65 років і старше). У молоді роль головного джерела інформації грають соціальні мережі.

Довіра в Росії до телебачення, як джерела новин, в останні кілька років коливається навколо 55% населення. Однак десять років тому ця цифра була на третину вище – майже 80% населення. Довіра до телебачення зберігають насамперед люди старше 35 років.

Серед основних телеканалів, які є для росіян джерелами новин, сьогодні як і раніше лідирують державні Росія-1 (його дивляться 48% росіян) і Перший канал (47%).

Серед журналістів, який викликають найбільшу довіру у росіян, лідирує Володимир Соловйов (23%).

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