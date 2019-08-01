Нацрада позапланово перевірить п'ять каналів "112. Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ", які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Рішення було ухвалено 1 серпня на підставі моніторингу від 19 липня.

Зазначається, що під час моніторингу цих мовників було зафіксовано ознаки порушення галузевого законодавства, які є однаковими для усіх цих ліцензіатів, оскільки вони транслюють однакове програмне наповнення.

За даними Нацради, компанії не дотримали умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення.

Зокрема, замість показу інформаційно-аналітичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних, дитячих передач і фільмопоказу, понад 22 години на добу транслювали лише інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі.

У Нацраді додали, що також були змінені логотипи ліцензіатів.

Так, дозвільні документи на мовлення визначають такі логотипи для цих регіональних компаній: "ТОВ "Новий формат ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "Аріадна ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "Партнер ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ".

Натомість усі телеканали використовують лише частину логотипа – "112 Україна".

За результатами позапланових перевірок Національна рада ухвалить подальше рішення реагування на порушення.

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